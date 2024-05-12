Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 17 Mayıs 2024 Cuma Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Konya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 29°. 19 Mayıs 2024 Pazar Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 27°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

20

/

9

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

23

/

8

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

25

/

10

Cumartesi

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

29

/

12

Pazar

Bulutlu
Bulutlu

27

/

15

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