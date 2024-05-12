Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 17 Mayıs 2024 Cuma Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Konya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 29°. 19 Mayıs 2024 Pazar Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 27°.
Bugün
20/
9
Yarın
23/
8
Cuma
25/
10
Cumartesi
29/
12
Pazar
27/
15
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Konya Hava Durumu
- Türkiye
- Hava Durumu