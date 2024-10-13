Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°. 17 Ekim 2024 Perşembe Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 18 Ekim 2024 Cuma Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

25

/

13

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

25

/

13

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

25

/

13

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

9

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

6

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