Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Temmuz 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Temmuz 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 19 Temmuz 2024 Cuma Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

30

/

19

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

32

/

19

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

33

/

21

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

33

/

21

Cuma

Az Bulutlu
Az Bulutlu

33

/

22

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