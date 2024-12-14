Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Aralık 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 3°. Yarın için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. 16 Aralık 2024 Pazartesi Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°. 17 Aralık 2024 Salı Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 4°. 18 Aralık 2024 Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°.

Bugün

Sisli
Sisli

3

/

-2

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

10

/

-2

Pazartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

6

/

3

Salı

Sisli
Sisli

4

/

0

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

5

/

3

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