Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Eylül 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Eylül 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 16 Eylül 2024 Pazartesi Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 17 Eylül 2024 Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 18 Eylül 2024 Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

34

/

18

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

34

/

18

Pazartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

29

/

17

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

26

/

16

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

28

/

17

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