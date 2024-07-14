Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Temmuz 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 19 Temmuz 2024 Cuma Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°.