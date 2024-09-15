Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 17 Eylül 2024 Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 18 Eylül 2024 Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°.