Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 18 Şubat 2025 Salı Konya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 12°. 19 Şubat 2025 Çarşamba Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°.