imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. 19 Mart 2024 Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 20 Mart 2024 Çarşamba Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 21 Mart 2024 Perşembe Konya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

3

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

13

/

3

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

3

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

13

/

6

Perşembe

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

7

/

3

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...