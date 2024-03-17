Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. 19 Mart 2024 Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 20 Mart 2024 Çarşamba Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 21 Mart 2024 Perşembe Konya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°.
Bugün
12/
3
Yarın
13/
3
Salı
14/
3
Çarşamba
13/
6
Perşembe
7/
3
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Konya Hava Durumu
- Türkiye
- Hava Durumu