Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. 19 Mart 2024 Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 20 Mart 2024 Çarşamba Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 21 Mart 2024 Perşembe Konya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°.