Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Haziran 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. Yarın için Konya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 21 Haziran 2024 Cuma Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 36°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.
Bugün
34/
21
Yarın
35/
21
Cuma
36/
21
Cumartesi
32/
20
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