Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Haziran 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. Yarın için Konya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 21 Haziran 2024 Cuma Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 36°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.