Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Şubat 2024

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 6°. 20 Şubat 2024 Salı Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 9°. 21 Şubat 2024 Çarşamba Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. 22 Şubat 2024 Perşembe Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°.