Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Şubat 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 6°. 20 Şubat 2024 Salı Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 9°. 21 Şubat 2024 Çarşamba Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. 22 Şubat 2024 Perşembe Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°.
Bugün
7/
4
Yarın
6/
0
Salı
9/
-1
Çarşamba
12/
0
Perşembe
13/
1
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