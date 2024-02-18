Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Şubat 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Şubat 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 7°. Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 6°. 20 Şubat 2024 Salı Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 9°. 21 Şubat 2024 Çarşamba Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. 22 Şubat 2024 Perşembe Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

7

/

4

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

6

/

0

Salı

Sisli
Sisli

9

/

-1

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

12

/

0

Perşembe

Yağmurlu
Yağmurlu

13

/

1

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...