Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 7°. Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 4 Şubat 2024 Pazar Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 8°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. 6 Şubat 2024 Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

7

/

-3

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

5

/

-3

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

8

/

-2

Pazartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

10

/

-2

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

13

/

0

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...