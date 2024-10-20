Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Ekim 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Ekim 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 15°. Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 14°. 22 Ekim 2024 Salı Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 15°. 23 Ekim 2024 Çarşamba Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 17°.

Bugün

Sisli
Sisli

15

/

3

Yarın

Sisli
Sisli

14

/

4

Salı

Sisli
Sisli

15

/

5

Çarşamba

Sisli
Sisli

17

/

7

Öne Çıkan Video

21 aylık uyuyan bebeğe kreşte tokat

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...