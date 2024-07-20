Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Temmuz 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. Yarın için Konya hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 36°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Konya hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 33°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 26 Temmuz 2024 Cuma Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.
Bugün
36/
21
Yarın
36/
22
Çarşamba
33/
23
Perşembe
32/
21
Cuma
31/
20
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