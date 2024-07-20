Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Temmuz 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. Yarın için Konya hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 36°. 24 Temmuz 2024 Çarşamba Konya hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 33°. 25 Temmuz 2024 Perşembe Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 26 Temmuz 2024 Cuma Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.