Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Eylül 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. Yarın için Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. 23 Eylül 2024 Pazartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 24 Eylül 2024 Salı Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 25 Eylül 2024 Çarşamba Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°.