Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Haziran 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 23 Haziran 2024 Pazar Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Konya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 25 Haziran 2024 Salı Konya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.