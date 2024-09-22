Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 20°. Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 24 Eylül 2024 Salı Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 25 Eylül 2024 Çarşamba Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

20

/

15

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

21

/

11

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

25

/

13

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

26

/

14

Öne Çıkan Video

Özel okul kantinlerinde iki kat zam

TÜRKİYE HABERLERİ

Van'da samanlık yangını 6 saatte söndürüldü

Van'da samanlık yangını 6 saatte söndürüldü

Bal yediği sırada diline arı sokan adam hayatını kaybetti

Bal yediği sırada diline arı sokan adam hayatını kaybetti

Bahçede yakılan çöpler konteyneri küle çevirdi

Bahçede yakılan çöpler konteyneri küle çevirdi

Hakkari’de sağanak yağış etkisini sürdürüyor

Hakkari’de sağanak yağış etkisini sürdürüyor

Lüleburgaz'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Lüleburgaz'da silahlı saldırı: 2 yaralı

İkinci dönem umre turları başlıyor

İkinci dönem umre turları başlıyor

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...