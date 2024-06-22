Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Haziran 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Haziran 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Konya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 25 Haziran 2024 Salı Konya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 26 Haziran 2024 Çarşamba Konya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 33°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

33

/

19

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

34

/

19

Pazartesi

Sıcak Hava
Sıcak Hava

37

/

20

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

37

/

21

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

33

/

21

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