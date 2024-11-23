Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024
Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. 14 Kasım 2024 Perşembe Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 15 Kasım 2024 Cuma Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°.
Bugün
17/
5
Yarın
17/
4
Perşembe
19/
5
Cuma
18/
6
Cumartesi
16/
6
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