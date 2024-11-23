Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. 14 Kasım 2024 Perşembe Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 15 Kasım 2024 Cuma Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°.

Bugün

Sisli
Sisli

17

/

5

Yarın

Sisli
Sisli

17

/

4

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

19

/

5

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

18

/

6

Cumartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

16

/

6

Öne Çıkan Video

Boğaz'da kazadan dönüldü: Yük gemisi kıyıya çarpmaktan son anda kurtuldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...