Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık -1°. Yarın için Konya hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık 1°. 25 Şubat 2025 Salı Konya hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık 9°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Konya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°.