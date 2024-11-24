Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Kasım 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 17°. 14 Kasım 2024 Perşembe Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 15 Kasım 2024 Cuma Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 18°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°.