Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 31°. 27 Ağustos 2024 Salı Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 32°. 28 Ağustos 2024 Çarşamba Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 32°. 29 Ağustos 2024 Perşembe Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°.
Bugün
29/
19
Yarın
31/
18
Salı
32/
18
Çarşamba
32/
18
Perşembe
30/
19
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