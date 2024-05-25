Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°. Yarın için Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. 28 Mayıs 2024 Salı Konya hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°.
Bugün
25/
11
Yarın
24/
12
Salı
22/
13
Çarşamba
25/
13
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