Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°. 28 Ocak 2025 Salı Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. 29 Ocak 2025 Çarşamba Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°.