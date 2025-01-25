Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ocak 2025
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°. 28 Ocak 2025 Salı Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. 29 Ocak 2025 Çarşamba Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

3

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

11

/

0

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

13

/

1

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

15

/

-1

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