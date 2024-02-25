Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Şubat 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Şubat 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 16°. Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 27 Şubat 2024 Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 15°. 29 Şubat 2024 Perşembe Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 16°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

16

/

2

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

3

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

13

/

3

Çarşamba

Sisli
Sisli

15

/

2

Perşembe

Sisli
Sisli

16

/

5

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