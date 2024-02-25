Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Şubat 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 16°. Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 27 Şubat 2024 Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 15°. 29 Şubat 2024 Perşembe Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 16°.
Bugün
16/
2
Yarın
14/
3
Salı
13/
3
Çarşamba
15/
2
Perşembe
16/
5
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