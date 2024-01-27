Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 2°. Yarın için Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. 29 Ocak 2024 Pazartesi Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°. 30 Ocak 2024 Salı Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 1°.
Bugün
2/
-2
Yarın
2/
-5
Pazartesi
0/
-3
Salı
2/
-2
Çarşamba
1/
-2
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