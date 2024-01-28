Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. Yarın için Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°. 30 Ocak 2024 Salı Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 1°.

Bugün

Kar Yağışı
Kar Yağışı

2

/

-5

Yarın

Kar Yağışı
Kar Yağışı

0

/

-3

Salı

Kar Yağışı
Kar Yağışı

2

/

-2

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

1

/

-2

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