Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. Yarın için Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°. 30 Ocak 2024 Salı Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 1°.