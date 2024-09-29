Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Konya hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 28°. 1 Ekim 2024 Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 3 Ekim 2024 Perşembe Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

29

/

14

Yarın

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

28

/

14

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

19

/

10

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

19

/

8

Perşembe

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

23

/

9

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