Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 12°. Yarın için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 12°. 8 Kasım 2024 Cuma Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 15°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. 10 Kasım 2024 Pazar Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

12

/

1

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

12

/

1

Cuma

Sisli
Sisli

15

/

0

Cumartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

13

/

1

Pazar

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

15

/

3

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