Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024
Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 12°. Yarın için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 12°. 8 Kasım 2024 Cuma Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 15°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. 10 Kasım 2024 Pazar Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°.
Bugün
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Yarın
12/
1
Cuma
15/
0
Cumartesi
13/
1
Pazar
15/
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