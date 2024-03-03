Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 13°. Yarın için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 5 Mart 2024 Salı Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. 6 Mart 2024 Çarşamba Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 7 Mart 2024 Perşembe Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°.

Bugün

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

13

/

3

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

14

/

1

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

16

/

2

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

10

/

3

Perşembe

Bulutlu
Bulutlu

10

/

2

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