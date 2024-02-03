Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Şubat 2024

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 7°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°. 6 Şubat 2024 Salı Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 11°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 15°.