Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 2 Temmuz 2024 Salı Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Konya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Konya hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.
Bugün
27/
16
Yarın
28/
17
Salı
30/
17
Çarşamba
36/
17
Perşembe
35/
19
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