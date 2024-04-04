Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Nisan 2024

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. Yarın için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. 2 Nisan 2024 Salı Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 3 Nisan 2024 Çarşamba Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°.