Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Nisan 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. Yarın için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. 2 Nisan 2024 Salı Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 3 Nisan 2024 Çarşamba Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°.
Bugün
24/
9
Yarın
25/
10
Salı
27/
11
Çarşamba
27/
11
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Konya Hava Durumu
- Türkiye
- Hava Durumu