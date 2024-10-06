Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Ekim 2024
Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°. Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 8 Ekim 2024 Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 9 Ekim 2024 Çarşamba Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°.
Bugün
29/
12
Yarın
29/
12
Salı
24/
14
Çarşamba
25/
12
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