Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Temmuz 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 28°. Yarın için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 30°. 8 Temmuz 2024 Pazartesi Konya hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 32°. 9 Temmuz 2024 Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°.