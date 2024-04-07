Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 9 Nisan 2024 Salı Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°.