Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Nisan 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 9 Nisan 2024 Salı Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 10 Nisan 2024 Çarşamba Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°.
Bugün
16/
7
Yarın
14/
6
Salı
17/
6
Çarşamba
19/
8
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