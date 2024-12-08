Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. Yarın için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°. 13 Aralık 2024 Cuma Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 3°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 3°. 15 Aralık 2024 Pazar Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°.