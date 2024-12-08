Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Konya yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Konya için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024
Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 15°. Yarın için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°. 13 Aralık 2024 Cuma Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 3°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 3°. 15 Aralık 2024 Pazar Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

15

/

5

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

9

/

3

Cuma

Sisli
Sisli

3

/

0

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

3

/

-1

Pazar

Bulutlu
Bulutlu

8

/

-1

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