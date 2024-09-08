Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 10 Eylül 2024 Salı Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 11 Eylül 2024 Çarşamba Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.
Bugün
31/
17
Yarın
32/
17
Salı
32/
16
Çarşamba
31/
16
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