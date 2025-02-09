Konya Hava Durumu | Konya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

Konya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 3°. Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 3°. 11 Şubat 2025 Salı Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 4°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 3°.