Konya Ilgın'da bir mahalle daha karantinaya alındı

Konya'nın "Ilgın" ilçesine bağlı Eldeş Mahallesi'nde, 12 kişide corona virüse rastlanması üzerine mahalle karantinaya alındı.

Beykonak Mahallesi'yle birlikte ilçede karantinaya alınan mahalle sayısı 2 oldu.

Yaklaşık 450 nüfuslu Eldeş Mahallesi'nde, 12 kişinin yapılan corona virüs testi pozitif çıktı. Hastaların tedavi ve takip işlemleri başlatılırken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından mahalle karantinaya alındı.

ILGIN'DA FİLYASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ilgın Belediyesi ekipleri de mahallede dezenfeksiyon işlemleri başlattı. Filyasyon ekipleri 12 kişinin temasa geçtiği kişileri saptamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Ilgın'da, 15 kişide corona virüse rastlanması sonucu Beykonak Mahallesi'nin de karantinaya alınmasıyla birlikte karantinaya alınan mahalle sayısı 2'ye yükseldi.

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