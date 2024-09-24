Konya KOMEK kayıtları başladı (Güz dönemi KOMEK başvurusu nasıl yapılır?)

KOMEK kayıtları 2024 güz dönemi için başladı. Eğitimler ücretsiz olup yüz yüze ve online olarak gerçekleştirilecek. Peki, online güz dönemi KOMEK başvurusu nasıl yapılır?

Konya KOMEK kayıtları başladı (Güz dönemi KOMEK başvurusu nasıl yapılır?)

Binlerce kişiye hem sanat hem de meslek kazandıran KOMEK kayıt tarihleri açıklandı. Takvim doğrultusunda 2024 güz dönemi kayıtları 24 Eylül Salı günü itibarıyla başladı. Buna göre başvuru işlemleri, 24 Eylül-7 Ekim 2024 tarihleri arasında komek.org.tr üzerinden yapılacak.

Konya KOMEK kayıtları başladı (Güz dönemi KOMEK başvurusu nasıl yapılır?) - 1

KOMEK KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KOMEK kayıt başvuruları, yüz yüze eğitim için https://pars.komek.org.tr/, uzaktan eğitim için ise https://kuzem.org/ adresi üzerinden yapılacak.

KOMEK kurslarının bazıları online, bazıları ise yüz yüze yapılacak. Kurslar ücretsizdir.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere eğitim sonunda MEB onaylı sertifika veriliyor ve sertifikalara e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor.

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