Konya merkezli dolandırıcılık operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Konya merkezli dolandırıcılık operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nitelikli suçu işleyerek, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, Ankara, İzmir, Antalya, Denizli, Kırıkkale ve Düzce'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledi.

DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Toplam 32 milyon 959 bin 201 lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen zanlıların evlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...