Konya Ovası'nda su alarmı: 27 milyondan 5.7 milyona düştü

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası, son 15 yılın en kurak kış mevsimini geçirdi. Bu nedenle kentin içme suyunu karşılayan barajlar da alarm vermeye başladı.

Konya'daki 4 barajdan biri olan Altınapa Barajı’nda 2023 yılının mayıs ayında ölçülen su miktarı yaklaşık 27 milyon metreküp iken bu yılın aynı ayında ölçülen değerinin ise 5,7 milyon metreküpe gerilediği görüldü.



‘15-20 MİLYON METREKÜP SU OLMALI’



Kuraklığın devam etmesi halinde yer altı su kaynaklarına geri dönülebileceğini söyleyen Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fetullah Arık, “Altınapa Barajı normal şartlarda 15-20 milyon metreküplük emniyetli bir hacimde olması gerekirken kış mevsimi içerisinde yağışlar çok düşük olduğu için 4 milyon metreküp seviyesine kadar geriledi. Yağış periyodunun bir süre daha devam etmesi veya Altınapa Barajı’nın beslenmesi gerekiyor. Bu durum gerçekleşmezse yine doğrudan yer altı sularına doğru döneceğiz ve şehir içerisindeki içme suyu kuyularının yeniden faaliyete geçeceğini öngörüyoruz” dedi.

