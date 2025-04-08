Konya Tarım Fuarı açıldı: Konya Tarım Fuarı ziyaret saatleri
Konya Tarım Fuarı 8 Nisan Salı günü itibariyle açıldı. Konya'da bu yıl 21.'si düzenlenecek olan Tarım Fuarı'nda yerli ve yabancı katılımcılar, sektördeki yenilikleri yerinde inceleme fırsatı bulacak.
Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde 8-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 21. Konya Tarım Fuarı'na ilişkin ayrıntılar belli oldu. 4 gün sürecek fuar için hem yerli hem de yabancı bir çok misafir Konya'ya akın etti.
İlki 2003'te yapılan ve 35 firmanın katıldığı Konya Tarım Fuarı, bugüne kadar 101 ülkeden 3 milyon 280 bin ziyaretçiyi ağırladı.
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