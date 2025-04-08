Konya Tarım Fuarı açıldı: Konya Tarım Fuarı ziyaret saatleri

Konya Tarım Fuarı 8 Nisan Salı günü itibariyle açıldı. Konya'da bu yıl 21.'si düzenlenecek olan Tarım Fuarı'nda yerli ve yabancı katılımcılar, sektördeki yenilikleri yerinde inceleme fırsatı bulacak.

Konya Tarım Fuarı açıldı: Konya Tarım Fuarı ziyaret saatleri


Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde 8-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 21. Konya Fuarı'na ilişkin ayrıntılar belli oldu. 4 gün sürecek fuar için hem yerli hem de yabancı bir çok misafir Konya'ya akın etti.

İlki 2003'te yapılan ve 35 firmanın katıldığı Konya Tarım Fuarı, bugüne kadar 101 ülkeden 3 milyon 280 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Konya Tarım Fuarı açıldı: Konya Tarım Fuarı ziyaret saatleri - 1

FUARI ZİYARET SAATLERİ

Ziyaret Saatleri 8-9-10-11 Nisan 2025 09.30 - 18.00 12 Nisan 2025 09.30 - 17.00 saatleri arasında fuarımız ziyaretçilere açık tutulacak. Girişler online davetiye oluşturan katılımcılarımız için ücretsizdir.

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