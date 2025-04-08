Konya Tarım Fuarı açıldı: Konya Tarım Fuarı ziyaret saatleri



Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde 8-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 21. Konya Tarım Fuarı'na ilişkin ayrıntılar belli oldu. 4 gün sürecek fuar için hem yerli hem de yabancı bir çok misafir Konya'ya akın etti.



İlki 2003'te yapılan ve 35 firmanın katıldığı Konya Tarım Fuarı, bugüne kadar 101 ülkeden 3 milyon 280 bin ziyaretçiyi ağırladı.