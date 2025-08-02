Konya ve Ankara'yı sel vurdu

Konya'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur, kısa süre içerisinde şiddetini artırdı, sele neden oldu.

Yunak ilçe merkezindeki bir köprü sel nedeniyle çökerken, bazı evlerde de su baskınları oluştu. Akşehir Caddesi'nde ise kara yolu sel nedeniyle zarar gördü.



Araçlarında mahsur bazı vatandaşlar, kepçe ve greyderler yardımıyla kurtarıldı.



Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenilen sağanağın ardından, hasar tespit çalışmalarına başlandığı belirtildi.



POLATLI'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ



Ankara'nın Polatlı ilçesinde etkili olan sağanak da ulaşımda aksamalara yol açtı.



Ankara-Konya kara yolu Polatlı ilçesi Karahamza mevkisinde saat 23.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.



Yağışın şiddetini yer yer artırdığı bölgede, bazı sürücüler araçlarıyla çevredeki akaryakıt istasyonlarına girdi.

