Konyaaltı Sahili'nde ceset bulundu



Konyaaltı Sahili'nde yoğun kötü koku hisseden vatandaşlar ve belediye çalışanları, gittikleri duvarın dibinde bir erkeğin hareketsiz yattığını gördü.



Belediye çalışanlarının ihbarıyla gelen sağlık ekibi, duvar dibindeki erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.



Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin, parmak izi çalışması sonucu İsa Lafcı olduğu belirlendi.



Lafcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



İsa Lafcı'nın yaklaşık bir senedir sahilde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.