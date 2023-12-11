Konya’da 13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğu devlet korumasına alındı

Konya’da ailesi tarafından Ali G. ile nişanlandırılan 13 yaşındaki C.S. devlet korumasına alındı.



C.S. isimli çocuk, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yurda yerleştirildi.



C.S.’nin babası ise olaya ilişkin ilk ifadesini verdi.



Baba Osman S., bir kızının 16 yaşındayken evden kaçtığını söyledi.

Baba Osman S., “Aynı duruma düşmemek için nişan yaptık ve reşit olduktan sonra da düğün planlıyorduk.” diyerek kendini savundu.

