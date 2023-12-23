Konya’da 13 yıl sonra intikam cinayeti: Kardeşini felç bırakanı öldürdü

Mehmet Yıldız, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, Ramazan Demir’i yakalayarak gözaltına aldı.



13 YIL SONRA İNTİKAM CİNAYETİ



Ramazan Demir’in kardeşi 2010 yılında kavga ederken, ayırmaya çalışan Mehmet Yıldız tarafından arbede sırasında bıçaklandı. Yıldız, Demir’in kardeşinin felç kalmasına neden oldu.



Mehmet Yıldız bu sebeple cezaevine girdi. İki ailenin ise bu olay nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.



Yıldız’ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Çandır Mezarlığı’na defnedildi. Ramazan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Demir, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.