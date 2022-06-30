Konya'da 2,5 milyon liralık kurbanlık vurgunu

Konya'da 11 besiciden 48 küçükbaş ve 72 büyükbaş kurbanlık alıp yaklaşık 2,5 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Üst düzey yönetici tanıdıkları olduğunu söyleyen zanlıların, vadeyle hayvan satın alıp parasını ödemedikleri belirtildi.

Haberler - DHA 30.06.2022 - 11:46

Konya'da 2,5 milyon liralık kurbanlık vurgunu

İlişkili Haberler

Diyanet'ten kredi kartıyla kurban alımında faiz uyarısı

Diyanet'ten kredi kartıyla kurban alımında faiz uyarısı

Kurban Bayramı'nda 1 milyon kişi tatile çıkacak

Kurban Bayramı'nda 1 milyon kişi tatile çıkacak

'da polis ekipleri, 3 besicinin mart ayında dolandırıldıkları yönünde yaptığı müracaat sonrası çalışma başlattı.

VADEYLE HAYVAN SATIN ALIP PARASINI ÖDEMEDİLER

Ekipler şüphelilerin, satış öncesi tarım müdürlükleri ile belediyelerdeki üst düzey yöneticileri tanıdıklarıyla kendilerini kuvvetli gösterip güven sağlayarak, vadeyle hayvan satın alıp parasını geri ödemediklerini belirledi.

2,5 MİLYONLUK VURGUN YAPTILAR

Araştırmasını derinleştiren polis, kimliklerini belirlediği Doğan P., kardeşi Serkan P. ve müşteri bularak aracılık yapan Murat T.'nin aynı yöntemle toplam 11 besiciden 48 küçükbaş ve 72 büyükbaş kurbanlık alıp yaklaşık 2,5 milyon liralık vurgun yapmaya çalıştığını saptadı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis, yaptığı çalışmalarının ardından düzenlediği operasyonla Doğan P., kardeşi Serkan P. ve Murat T.’yi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait çiftlikteki aramada, 1 imzalı boş senet, 1 ajanda, 4 şarjör ile kurbanlık olarak satmaya hazırlandıkları havyanlar ele geçirildi. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...