Konya’da 2 FETÖ firarisi yakalandı

FETÖ Silahlı Terör örgütüne üye olma suçundan aranan iki şüpheli, Konya TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen farklı operasyonlarla saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konya’da 2 FETÖ firarisi yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Konya Ağır Ceza İlamat Masasınca /PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.H. (43) ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B.’nin (46) saklandığı adresler tespit edildi.

TEM Şube Müdürlüğünce firari şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 2 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ - Silahlı Terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan H.S.H. ve A.B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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