Konya’da 2 FETÖ firarisi yakalandı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Konya Ağır Ceza İlamat Masasınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.H. (43) ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B.’nin (46) saklandığı adresler tespit edildi.

TEM Şube Müdürlüğünce firari şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 2 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ - Silahlı Terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan H.S.H. ve A.B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.